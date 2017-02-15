Глава МИД Армении встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ в Мюнхене

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 16-17 февраля.

Э. Налбандян также проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним, ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров также сообщил журналистам, что намерен встретиться с посредниками в рамках конференции в Мюнхене.