Глава МИД Армении встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит Германию 5-7 февраля для участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-служба МИД Армении.

В Мюнхене запланирована также встреча Э.Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Напомним, 27 января министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита в Польшу встретился в Кракове с председателями Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи произошел обмен мнениями о процессе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и плане деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ на предстоящий период.