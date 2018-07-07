Глава МИД Армении: Встреча с главой МИД Азербайджана планируется в скором времени

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Для Армении важно сохранить динамику переговорного процесса по Нагорному Карабаху.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью местному телеканалу "Шант".

Он также подтвердил, что встреча с азербайджанским коллегой планируется в скором времени.

"Когда мы говорим об атмосфере, способствующей миру, это принцип, имеющий широкий контекст, в который входят также функции, касающиеся усиления режима перемирия. С нашей стороны ничего не изменилось", - отметил З.Мнацаканян, комментируя вопрос о важности выполнения договоренностей о расширении группы Анджея Каспршика и контроля за соблюдением режима перемирия.