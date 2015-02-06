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    Глава МИД Армении провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ

    На встрече обсужалась ситуация на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, находящийся с рабочим визитом в Мюнхене, провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Джеймсом Уорликом, Пьером Андрие и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на встрече продолжились обсуждения вокруг процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Была также обсуждена ситуация на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

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