Глава МИД Армении провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, находящийся с рабочим визитом в Мюнхене, провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Джеймсом Уорликом, Пьером Андрие и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на встрече продолжились обсуждения вокруг процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Была также обсуждена ситуация на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.