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    Cопредседатели Минской группы ОБСЕ находятся с визитом в Армении

    Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с Эдвардом Налбандяном

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Ричардом Хогландом (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Cопредседатели представили итоги состоявшихся ранее в Баку встреч.

    Стороны обсудили шаги, направленные на продвижение процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, необходимость реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

    Напомним, посредники посетили Баку 11 марта. 

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