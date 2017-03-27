Cопредседатели Минской группы ОБСЕ находятся с визитом в Армении

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Ричардом Хогландом (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Cопредседатели представили итоги состоявшихся ранее в Баку встреч.

Стороны обсудили шаги, направленные на продвижение процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, необходимость реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Напомним, посредники посетили Баку 11 марта.