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    ​Помощник заместителя генсека НАТО и глава МИД Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

    Эдвард Налбандян встретился в Ереване с помощником заместителя генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования

    Баку. 2 марта. REPORT.Az/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с находящимся с визитом в Ереване помощником заместителя генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Джонатаном Перишем. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

    Стороны обсудили результаты сотрудничества Армении и НАТО, а также мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. 

    На повестке встречи также была подготовка к запланированному на следующей неделе заседанию совета НАТО в формате Армения+28.

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