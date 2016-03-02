​Помощник заместителя генсека НАТО и глава МИД Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 2 марта. REPORT.Az/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с находящимся с визитом в Ереване помощником заместителя генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Джонатаном Перишем.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

Стороны обсудили результаты сотрудничества Армении и НАТО, а также мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

На повестке встречи также была подготовка к запланированному на следующей неделе заседанию совета НАТО в формате Армения+28.