Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян обсудил в Москве с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США) процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

Стороны обсудили возможность организации в ближайшее время встречи глав МИД Азербайджана и Армении. На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

В ходе встречи были обсуждены необходимые шаги по продвижения процесса мирного урегулирования карабахской проблемы, а также шаги, направленные на реализацию договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Напомним, 16 ноября в Москве состоится встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ.