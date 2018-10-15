Глава МИД Армении: Динамика во встречах по Карабаху сохранится

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Я уже дважды встречался с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в июле и сентябре".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в беседе с журналистами до встречи глав МИД стран-участниц Восточного партнерства в Люксембурге.

По его словам, динамика во встречах по Карабаху сохранится. Он также сообщил о визите сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион в скором времени.