 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Армении: Динамика во встречах по Карабаху сохранится

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Я уже дважды встречался с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в июле и сентябре".

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в беседе с журналистами до встречи глав МИД стран-участниц Восточного партнерства в Люксембурге.

    По его словам, динамика во встречах по Карабаху сохранится. Он также сообщил о визите сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион в скором времени.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi