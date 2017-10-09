Глава Комитета министров СЕ: Надеемся на подвижки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Страсбург. 9 октября. REPORT.AZ/ Мы надеемся на определенный прогресс в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в ходе запланированной встречи между президентами Азербайджана и Армении, сказал в понедельник министр иностранных дел Чехии и глава Комитета министров Совета Европы Любомир Заоралек, отвечая на вопрос члена азербайджанской делегации в ПАСЕ Рафаэля Гусейнова.

Как сообщает Report, напомнив, что главная посредническая миссия в нагорно-карабахском вопросе принадлежит Минской группе ОБСЕ, Заоралек заверил, что СЕ также сделает все возможное для достижение положительного результата. «Сопредседатели продолжают прилагать свои усилия ля достижения реальных результатов. В свою очередь Совет Европы готов посодействовать для проведения интенсивных переговоров и для достижения положительных результатов и формирования более демократической среды в пределах своей компетенции. Поскольку основная цель заключается в достижении мира с помощью дипломатических средств, нежелательные шаги любой стороны в этом процессе могут лишь негативно повлиять на процесс», - сказал глава Комитета министров Совета Европы .