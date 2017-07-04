Глава ИВ: В ближайшие дни в 50 построенных в селе Джоджуг Марджанлы домов переедут граждане

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "В ближайшие дни в 50 построенных в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района домов переедут граждане".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти Джабраильского района Кямал Гасанов.

Он отметил, что дома поделены между семьями: "В ближайшие дни в 50 домой переедут граждане. Все переезжающие - жители села Джоджуг Марджанлы, то есть те, кто тут жил и был прописан".

К.Гасанов отметил, что переезд был на добровольной основе: "Большая часть из переезжающих в этот раз проживали в общественных зданиях, общежитиях в Абшеронском районе, Сумгайыте. Эти люди ни сами не покупали жилье, ни были снабжены жильем со стороны государства. В селе Джоджуг Марджанлы имеются земельные территории. Там нужно провести мелиорационные работы для снабжения водой. Каналы, орошающие их ранее, остались на стороне, находящейся под контролем армян. Готовится проект по организации оросительных систем, чтобы люди могли пользоваться этой землей".