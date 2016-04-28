​Глава ИВ: В Агдаме пострадали 59, полностью разрушены 12, сгорел дотла 1 дом - ФОТО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "В результате обстрела армянами из тяжелого оружия в Агдамском районе пострадали 59, полностью разрушены 12, сгорел дотла 1 дом".

Об этом заявил Report глава Исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов.

Он отметил, что в период с 1 апреля до сегодняшнего дня самой тяжелой стала ночь с 27 по 28 апреля: "Мы не можем точно подсчитать количество попавших на территорию района снарядов. Их количество насчитывается сотнями. В результате нарушения режима прекращения огня 1 житель погиб, 8 получили ранение. Бухгалтер представительства Исполнительной власти получил контузию. Десятки домов разрушены, погибли сотни голов скота".

По словам главы ИВ, с начала апреля в селе Гарадаглы разрушены 27, Зенгишалы-Махрызлы - 5, Чеменли - 3, Афетли - 7 домов: "Сейчас проводится расследование, цифры могут расти. В эту ночь и до 5 утра села подверглись артиллерийскому обстрелу. В 5 утра наши представители и представители Комиссии по чрезвычайным ситуациям отправлены в села для подсчета нанесенного ущерба".