Глава ИВ Тертера: Армяне систематически наносят удары по мирным жителям - ФОТО

Тертер. 6 мая. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные силы систематически наносят удары по мирным жителям.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил глава исполнительной власти Тертерского района Мустегим Мамедов представителям аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий, информируя о последней обстановке на фронте.

Глава исполнительной власти отметил, что армяне наряду с этим также ограничивают доступ для жителей к поливной воде из водоемов.

"Сельское хозяйство широко распространено в Тертерском районе и большая часть населения кормится за счет сельского хозяйства. В районе - 31,6 тыс. га пахотных земель. В 70-х годах прошлого века были построены Сарсангское и Мадагизское водохранилища именно с целью орошения пахотных земель Тертерского и других районов", - заявил глава М.Мамедов.

По его словам, из-за блокирования армянами доступа к воду урожайность снизилась до 13-14 центнеров на га по сравнению с 40-42 центнерами в начале 90-ых годов.

Отметим, что представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий в рамках визита на фронт посетили село Гапалы Тертерского района, осмотрели дома, пострадавшие в результате выстрелов из артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия.