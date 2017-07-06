Глава ИВ Физулинского района: Мы видим проявление двойных стандартов со стороны мировой общественности

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев проинформировал прибывших в район военных атташе посольств, аккредитованных в Азербайджане, и представителей зарубежных СМИ, о ситуации.

Как сообщает Report, Алы Алыев заявил журналистам, что от Физулинского района шехидами во время конфликта в Карабахе стали 900 человек.

"Наша земля оккупирована, мы не можем нормально жить на своей территории. Мировая общественность молчит и переговоры не дают результатов. Мы видим проявление двойных стандартов. Мы не говорим защищайте нашу позицию, а говорим будьте справедливыми. Ожидаем справедливого решения конфликта ", - заявил Глава Исполнительной власти Физулинского района.

Отметим, что вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан. В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 года рождения погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями. По факту прокуратура Физулинского района возбудила уголовное дело по статьям 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, ясно видимые и различаемые, в том числе особо охраняемые исторические, религиозные, учебные объекты, объекты искусства, научные, благотворительные, медицинские объекты или места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) 29,120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) və 120.2.12-ci (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды).