Глава Исполнительной власти Тертера: Ведутся восстановительные работы в прифронтовых селах

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Начались восстановительные работы в прифронтовых селах Тертерского района, которые подверглись обстрелу армянами.

Об этом в заявлении Report сообщил глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

По его словам, в результате интенсивного обстрела армянами из артиллерийского оружия за последние несколько дней нанесен серьезный ущерб прифронтовым селам: "Больше всего пострадало село Гапанлы. Снаряды здесь упали на 46 домов, электро- и газоснабжение, водопровод села полностью выведены из строя".

М.Мамедов отметил, что ведутся ремонтные и реконструктивные работы по восстановлению инфраструктуры села Гапанлы: "Помимо этого, серьезный ущерб нанесен и селу Гарадаглы. Там также ведутся ремонтные и восстановительные работы. К работам привлечены многочисленная техника и рабочие".

Отметим, в результате нарушения армянами режима прекращения огня за последние несколько дней пострадали 162 дома в Тертерском районе.