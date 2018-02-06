Глава Исполнительной власти: При посеве и сборе урожая в Тертере армяне прибегают к любым подлостям

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Тертер. 6 февраля. REPORT.AZ/ "С 8 ноября прошлого года по сей день армяне нарушили режим прекращения огня в Тертерском направлении 749 раз. В 481 случае из них обстрелам подвергались мирные жители".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом журналистам по итогам встречи с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком заявил глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

Он отметил, что армяне постоянно берут на мушку гражданское население, занятое на посевных площадях: "В ходе сбора зерна, хлопка и других сельскохозяйственных культур жителями прифронтовых сел Тертерского района, армяне прибегают к любым подлостям. Они подвергают обстрелу занятых на полях мирных граждан. Как известно, посевные площади в Тертерском районе орошаются водами Сарсангского и Мадагизского водохранилищ. В сезон, когда потребность в воде наиболее высока, армяне преднамеренно препятствуют протоку воды, стараясь нанести ущерб посевным площадям".

М.Мамедов отметил, что несмотря на попытки армянской стороны, жители Тертера продолжают работать: "Как известно, Тертерский район занял в хлопководстве первое место по стране. Наши хлопководы сдали в этом году 27 центнеров хлопка. Если не будут преграждаться протоки воды из Сарсангского и Мадагизского водохранилищ, наш район сдаст больше хлопка. Мы должны довести это до внимания представителей ОБСЕ".

Отметим, что сегодня в Тертерском районе на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении проводится мониторинг. С азербайджанской стороны мониторинг проводят личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару.

На азербайджанских территориях, оккупированных вооруженными силами Армении, мониторинг проводят полевые помощники личного представителя – Геннадий Петрика, Огньен Йович и Мартин Шустер.