Глава государства: В ближайшем будущем вынужденные переселенцы вернутся на земли, освобожденные во время апрельских боев

"Апрельские бои нужно включить в военные книги"

Бак. 23 января. REPORT.AZ/ “Что касается боевой готовности нашей армии, мы знали и периодически проводили работы в этом направлении. Дисциплина, боеспособность, подготовка и вся проделанная работа показали себя в нужное время".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими после открытия 23 января нового военного городка N-ской воинской части министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района.

Глава государства сказал, что предотвратив в апреле прошлого года вооруженную провокацию армян, азербайджанская армия нанесла врагу сокрушительные удары: “Часть Физулинского, Джебраильского, Агдаринского районов была освобождена от оккупации. На этих территориях развевается азербайджанский флаг. Тысячи гектаров земли освобождены от оккупации. На сегодняшний день десятки тысяч гектаров земли контролируются азербайджанской армией. На этих землях ведутся очистительные работы и в ближайшем будущем вынужденные переселенцы вернутся туда.

Апрельские бои являются нашей крупной военной победой. Долгие годы Армения создавала мифы о своей армии и отмечала, что, якобы, обладает непобедимой армией. Апрельские бои показали, чья армия непобедима. Хотя Армения не желает признавать свое горькое поражение, она вынуждена сделать это. Именно после апрельских боев многие высокопоставленные военнослужащие во главе с министром обороны Армении были отстранены от занимаемых должностей. Это было результатом апрельских боев. Наши солдаты и офицеры проявили героизм. Мы отдали шехидов. Однако защитили свою землю и освободили часть территорий от оккупантов. Апрельские бои нужно включить в военные книги. Азербайджанская армия продемонстрировала как военный профессионализм, так и проявила героизм".