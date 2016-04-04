Глава Генштаба ВС: Грузия готова стать посредником между Азербайджаном и Арменией

Баку. 4 апреля. REPORT.Az/ Грузия должна взять на себя роль посредника между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь прекратить противостояние в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Генштаба ВС Грузии Вахтанг Капанадзе.

"Если это возможно, то мы должны взять на себя роль медиатора. Мы — одна из тех стран, которая находится с обеими странами в хороших отношениях", — заявил Капанадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

Глава Генштаба Грузии выразил надежду, что стороны перейдут в спокойную и мирную фазу урегулирования конфликта, и отметил, что грузинская сторона внимательно следит за событиями в Нагорном Карабахе.

На разрешении конфликта мирным путем настаивает и госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе.

По мнению министра, мирное урегулирование конфликта является важным не только для Армении и Азербайджана, но и для региона в целом.