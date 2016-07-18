​Глава ФСВТС: Россия сохраняет паритет в поставках вооружений Азербайджану и Армении

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Россия стремится к сохранению паритета при поставках военной техники в Азербайджан и в Армению в условиях, когда между странами обострился конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Report, об этом в интервью газете "Известия" заявил глава Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин.

"Конфликты начинаются, невзирая на то, что одна сторона вооружена лучше или хуже. Тем не менее, нужно стремиться к паритету. И Россия прилагает усилия, чтобы сохранялся паритет как в абсолютном выражении, так и в количестве и качестве основных систем вооружений", - отметил А.Фомин.

По его словам, главной целью военно-технического сотрудничества является сохранение мира и стабильности в конкретной стране, в регионе и в мире в целом.