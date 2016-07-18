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    ​Глава ФСВТС: Россия сохраняет паритет в поставках вооружений Азербайджану и Армении

    Россия прилагает усилия, чтобы сохранялся паритет в количестве и качестве основных систем вооружений

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Россия стремится к сохранению паритета при поставках военной техники в  Азербайджан и в Армению в условиях, когда между странами обострился конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

    Как передает Report, об этом в интервью газете "Известия" заявил глава Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин.

    "Конфликты начинаются, невзирая на то, что одна сторона вооружена лучше или хуже. Тем не менее, нужно стремиться к паритету. И Россия прилагает усилия, чтобы сохранялся паритет как в абсолютном выражении, так и в количестве и качестве основных систем вооружений", - отметил А.Фомин.

    По его словам, главной целью военно-технического сотрудничества является сохранение мира и стабильности в конкретной стране, в регионе и в мире в целом. 

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