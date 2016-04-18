Глава делегации в ПАСЕ: Время провокации против Азербайджана было выбрано не случайно

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Время провокации против Азербайджана было выбрано не случайно. Когда Запад стал сближаться с Азербайджаном, в отношении нас была проведена провокация".

Как сообщает Report, об этом на весенней сессии ПАСЕ заявил глава делегации Азербайджана в этой структуре, депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов.

Азербайджанский депутат добавил, что "если мы будем потакать агрессору, это не даст хороших результатов и приведет к трагедии".

С.Сеидов также выразил сожаление тем, что на прошлой сессии ПАСЕ в январе не был принят доклад по Нагорному Карабаху: "Непринятие этого доклада открыло дорогу для армянских агрессоров".

В своем выступлении С.Сеидов заявил, что Азербайджан выступает за установление мира: "Армяне провели этнические чистки в Карабахе. Сейчас там и в Армении не живут азербайджанцы, в то время как в самом Азербайджане живут 30 тысяч армян. Мы предлагаем встретиться, чтобы армяне из Карабаха и те, кого оттуда изгнали, собрались вместе и решили противоречия".