​Глава ЦСИ Турции: "Нормализация отношений Турции с Арменией возможна после решения карабахского конфликта"

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, как на межпарламентском уровне, так и на уровне министерств".

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам организованной Центрами Стратегических Исследований Азербайджана и Турции "Недели Турции в Азербайджане", сказал руководитель ЦСИ Азербайджана Фархад Мамедов.

По его словам, мероприятия в рамках "Недели Турции в Азербайджане" и "Недели Азербайджана в Турции" проводятся каждый год.

Ф.Мамедов отметил, что регион, в котором расположен Азербайджан и Турция находится в центре мировых процессов и поэтому очень важно проводить обмен мнениями между двумя сторонами.

Выступивший затем директор ЦСИ Турции Али Расул Усул также поддержал мнения Ф.Мамедова и добавил, что Азербайджан и Турция являются братскими странами, границы Турции являются границами Азербайджана и наоборот. А.Р.Усул также отметил важность совместной работы мозговых центров двух стран.

Говоря о возможном сближении отношений между Турцией и Арменией, а также возможности принятия президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приглашения главы МИД Армении Эдварда Налбандяна посетить Армению в апреле 2015-го года, А.Р.Усул сказал, что в связи с этим вопросом у Турции есть четкая позиция – нормализация отношений Турции с Арменией возможно после возвращения оккупированных территорий Азербайджану.

Директор турецкого ЦСИ также добавил, что посещал контролируемые Азербайджаном территории Агдамского района, где ознакомился с положением беженцев и сельчан в приграничных районах. Он выразил надежду, что конфликт будет решен дипломатическим путем в самое ближайшее время, и подчеркнул, что Турция окажет любую помощь Азербайджану.

"Мы надеемся, что недавняя встреча президентов в Париже будет способствовать справедливому решению конфликта, а это означает возвращение оккупированных территорий, куда смогут вернуться беженцы и вынужденные переселенцы", - заявил он.