Глава МИД: Босния и Герцеговина выступает за мирное урегулирование карабахского конфликта в рамках суверенитета Азербайджана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "У Азербайджана и Боснии и Герцеговины на политическом уровне сложились хорошие отношения, но мы также условились укреплять и экономическое сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров после встречи с главой МИД Боснии и Герцеговины Игорем Чрнадаком.

Он отметил, что Босния и Герцеговина заявила о своей заинтересованности налаживать отношения в области энергетики: "Также мы обсудили транспортное сотрудничество. Скорее всего, в начале следующего года завершится строительство БТК, что откроет возможности и для Боснии".

Глава МИД Э. Мамедъяров также отметил, что в ходе встречи был обсужден нагорно-карабахский конфликт. Он поблагодарил Боснию и Герцеговину за поддержку Азербайджана в этом вопросе на всех политических платформах.

В свою очередь, глава МИД Боснии и Герцеговины Игорь Чрнадак заявил, что между двумя странами сложились отличные отношения, которые "мы хотим еще больше укрепить".

И. Чрнадак сказал, что Босния выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета Азербайджана: "Недавно в нашем парламенте был принят документ по этому вопросу".

Также глава МИД Боснии и Герцеговины пригласил своего азербайджанского коллегу посетить Сараево.