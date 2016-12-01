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    Глава МИД: Босния и Герцеговина выступает за мирное урегулирование карабахского конфликта в рамках суверенитета Азербайджана

    Игорь Чрнадак пригласил Эльмара Мамедъярова посетить Сараево

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "У Азербайджана и Боснии и Герцеговины на политическом уровне  сложились  хорошие отношения, но мы также условились укреплять и  экономическое сотрудничество".

    Как сообщает Report, об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров после встречи с главой МИД Боснии и Герцеговины Игорем Чрнадаком.

    Он отметил, что Босния и Герцеговина заявила о своей заинтересованности налаживать отношения в области энергетики: "Также мы обсудили транспортное сотрудничество. Скорее всего, в начале следующего года завершится строительство БТК, что откроет возможности и для Боснии".

    Глава МИД Э. Мамедъяров также отметил, что в ходе встречи был обсужден нагорно-карабахский конфликт. Он поблагодарил Боснию и Герцеговину за поддержку Азербайджана в этом вопросе на всех политических платформах.

    В свою очередь, глава МИД Боснии и Герцеговины Игорь Чрнадак заявил, что между двумя странами  сложились отличные отношения, которые "мы хотим еще больше укрепить".

    И. Чрнадак сказал, что Босния выступает за мирное урегулирование  нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета Азербайджана: "Недавно в нашем парламенте был принят документ по этому вопросу".

    Также глава МИД Боснии и Герцеговины пригласил своего азербайджанского коллегу  посетить  Сараево.

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