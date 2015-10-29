МИД: ​Германия продолжит содействие усилиям Минской группы ОБСЕ

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В ходе предстоящего председательства в ОБСЕ Германия продолжит содействовать усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил комиссар МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Андреас Пешке в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Армении Кареном Назаряном.

Андреас Пешке также отметил важность реализации мероприятий, нацеленных на укрепление доверия и безопасности.

1 января 2016 года Германия на год примет председательство в ОБСЕ.