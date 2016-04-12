Германия предлагает документ по урегулированию карабахского конфликта

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Германия предлагает документ из семи пунктов по урегулированию карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник посол ФРГ в Армении Матиас Кислер.

По его словам, МИД ФРГ ввел в обращение внутренний документ из семи пунктов.

"Программа не предусматривает путей решения конфликта, так как соответствующим мандатом наделены сопредседатели Минской группы ОБСЕ, однако обозначает несколько основных положений, главным и важнейшим из которых является сохранение режима прекращения огня… Для нас важно сохранение режима прекращения огня с обеих сторон, и думаю, что сейчас появилась новая динамика по мирному урегулированию конфликта ", - сказал Кислер журналистам.

Он отказался представить детали этого документа, заявив лишь, что не владеет информацией о том, обсуждался ли данный документ с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.