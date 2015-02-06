​Аманда Пол: Минская Группа ОБСЕ в нынешнем составе существует уже давно и в некотором роде устарела

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Армения не поддержит инициативу по изменению состава сопредседателей Минской группы ОБСЕ по той причине, что Ереван вполне устраивают нынешние сопредседатели. Об этом Report заявила эксперт Центра европейской политики, публицист Аманда Пол.

Напомним, что ранее депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азай Гулиев заявил о возможном пересмотре состава МГ ОБСЕ и включении в качестве стран-сопредседателей МГ ОБСЕ Германии и Турции.

"Мало шансов, что Армения поддержит подобную инициативу вообще по той причине, что Ереван вполне устраивают нынешние сопредседатели", - заявила А.Пол.

"Минская Группа в своем нынешнем составе существует уже на протяжении длительного времени и в некотором роде устарела", - отметила эксперт.

По ее словам, "вливание новой крови" в состав группы является неплохой идеей. Эксперт напомнила, что вопрос об изменении состава сопредседателей МГ был поднят следом после визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию и встречи с канцлером Ангелой Меркель, в ходе которой последняя ясно заявила, что "Германия может помочь в решении данной проблемы".

"Кроме того, во время последнего обзора внешней политики Германии было рекомендовано играть более активную роль в разрешении конфликтов. Германия сегодня является самым мощным государством-членом ЕС, следовательно, если Берлин будет готов к этому, то думаю, это скажется позитивно", - сказала А.Пол.

Эксперт выразила мнение, что ЕС следует взять на себя более активную роль в решении конфликтов в странах восточного соседства, так как конфликты могут стать своеобразным тормозом на пути к региональной стабильности и безопасности.

Коснувшись вопроса о возможном включении Турции в состав сопредседателей МГ ОБСЕ, она напомнила, что Азербайджан ранее уже предлагал Анкару в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ, но "учитывая позицию Турции в конфликте, которая является зеркальной по отношению к позиции Баку, позиция Турции не беспристрастна, что затрудняет ее способность стать сопредседателем МГ".

"Ереван рассматривает позицию Турции, как предвзятую, поэтому, судя по всему, у Турции очень мало шансов, чтобы занять место за столом переговоров", - сказала А.Пол.

Она также указала, что для изменения состава группы необходимо иметь согласие других членов-сопредседателей, что само по себе является сложной задачей.

"Существует два сценария развития: либо увеличение нынешнего состава с включением в него других игроков, либо двое из трех сопредседателей покидают свои кресла переговорщиков. Можно полагать, что в данном случае это будут США и Франция, поскольку нет ни одного шанса исключения России из этого процесса, несмотря на тот факт, что Россия показала себя больше в качестве создателя конфликтов, нежели страны их урегулирующей", - подчеркнула публицист, выразив также сомнение, что Франция согласится со своим уходом.