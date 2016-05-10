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    ​Герберт Зальбер: "ЕС готов внести вклад в активизацию переговоров по Нагорному Карабаху в формате минской группы"

    Эмиссар ЕС подтвердил поддержку усилий минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер подтвердил поддержку усилий по карабахскому урегулированию, которые прилагает минская группа ОБСЕ.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал по итогам своих встреч в столице Армении.

    "ЕС признает ведущую роль минской группы ОБСЕ в исключительно мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и готов внести вклад в активизацию переговоров в этом формате", - сказал Зальбер.

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