​Герберт Зальбер: "ЕС готов внести вклад в активизацию переговоров по Нагорному Карабаху в формате минской группы"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер подтвердил поддержку усилий по карабахскому урегулированию, которые прилагает минская группа ОБСЕ.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал по итогам своих встреч в столице Армении.

"ЕС признает ведущую роль минской группы ОБСЕ в исключительно мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и готов внести вклад в активизацию переговоров в этом формате", - сказал Зальбер.