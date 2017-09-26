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    Президент Грузии: Такие конфликты, как нагорно-карабахский, могут быть губительны

    Маргвелашвили: Мы молимся за мир в регионе

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Такие конфликты, как нагорно-карабахский конфликт, могут быть губительны.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с председателем парламента Армении Арой Баблояном в Тбилиси.

    Обратившись к проблеме карабахского конфликта, он выразил душевную боль за армяно-азербайджанский конфликт: “Ясно одно: для нас, малых народов, подобные конфликты губительны. Мы молимся за мир в регионе".

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