Генсек ООН: "Встреча президентов Азербайджана и Армении приблизит мирный процесс"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил надежду, что прошедшая встреча президентов Армении и Азербайджана приблизит страны к мирному процессу, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян 19 декабря провели первые переговоры за год в Берне.

"Генсек полагает, что саммит предоставил обеим сторонам возможность обсудить практические шаги по сокращению нарушений режима прекращения огня и числа жертв среди гражданского населения, и выработать пути, чтобы приблизить мирный процесс", — говорится в заявлении главы всемирной организации.

Пан Ги Мун также отметил деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, организовавших саммит в Швейцарии. Он призвал Баку и Ереван стороны тесно сотрудничать с Минской группой по дальнейшей деэскалации ситуации, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к новому насилию.

Встреча лидеров двух стран прошла в рамках переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахской проблемы, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США), Пьера Андрио (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.