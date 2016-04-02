Генсек ООН призвал положить конец боевым действиям в Нагорном Карабахе

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Генсек ООН призвал власти Армении и Азербайджана немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении генсека.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал стороны карабахского конфликта немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации в непризнанной республике.

“Генеральный секретарь призывает все стороны, имеющие отношение к конфликту, немедленно положить конец вооруженным действиям, в полной мере выполнять соглашение о прекращении огня и немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации", – говорится в заявлении генсека.

Отмечается, что Пан Ги Мун обеспокоен сообщениями о применении тяжелых вооружений и большом числе жертв, в том числе среди гражданского населения.