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    Генсек ООН призвал положить конец боевым действиям в Нагорном Карабахе

    Пан Ги Мун обеспокоен сообщениями о большом числе жертв

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Генсек ООН призвал власти Армении и Азербайджана немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации Нагорном Карабахе.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении генсека.

    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал стороны карабахского конфликта немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации в непризнанной республике.

    “Генеральный секретарь призывает все стороны, имеющие отношение к конфликту, немедленно положить конец вооруженным действиям, в полной мере выполнять соглашение о прекращении огня и немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации", – говорится в заявлении генсека.

    Отмечается, что Пан Ги Мун обеспокоен сообщениями о применении тяжелых вооружений и большом числе жертв, в том числе среди гражданского населения.

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