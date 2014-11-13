Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сдержанности

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает Армению и Азербайджан к сдержанности после инцидента с уничтожением военного вертолета в Нагорном Карабахе, заявил журналистам заместитель его официального представителя Фархан Хак, передает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По его словам, генсек "разделяет серьезные озабоченности", которые выразили по этому поводу сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, Франция, США), и напоминает сторонам о необходимости "в полной мере уважать и придерживаться соглашения о прекращении огня".

"Генеральный секретарь также призывает все стороны избегать действий, которые способны привести к дальнейшей эскалации ситуации, а также придерживаться своих обязательств по поиску мирного решения конфликта", - сказал Фархан Хак.

Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

