Генсек ООН приветствовал итоги переговоров президентов Азербайджана и Армении

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал итоги встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, состоявшейся в понедельник в Женеве, и призвал две страны развивать этот успех, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя саммит, состоявшийся в Женеве.

По его словам, административный глава всемирной организации воодушевлен достижением главами двух государств договоренности об активизации переговорного процесса и принятии дополнительных шагов по снижению напряженности на линии соприкосновения.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что ООН поддерживает посреднические усилия сопредседателей (Минской группы ОБСЕ) и призывает стороны воспользоваться позитивной динамикой, образовавшейся благодаря этому саммиту, чтобы добиться мирного переговорного решения нагорно-карабахского конфликта", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

С.Саргсян и И. Алиев встретились в понедельник в Женеве для обсуждения путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В консультациях приняли участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, сопредседатели Минской группы Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.