Генсек ООН обсудил с председателем ОБСЕ нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, в ходе встречи Пан Ги Мун обсудил с ним взаимодействие обеих организаций, а также положение в Украине, на Балканах и нагорно-карабахское урегулирование.

"Главы ООН и ОБСЕ обсудили сотрудничество между обеими организациями, а также положение в Украине, в Нагорном Карабахе и на Балканах. Генеральный секретарь ООН заявил о своей готовности поддерживать усилия ОБСЕ в Украине и укреплять партнерство между ООН и ОБСЕ", - говорится в сообщении офиса пресс-секретаря по результатам встречи.

24 февраля Ивица Дачич выступит в Совете Безопасности ООН с информацией о приоритетах сербского председательства в ОБСЕ.