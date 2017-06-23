Генсек: ООН готова поддержать усилия по возобновлению переговоров касательно нагорно-карабахского конфликта

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В ООН разделяют обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с недавними нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Мы повторяем их (сопредседателей МГ ОБСЕ - ред.) призыв к сторонам избегать дальнейшей эскалации и рассматривать меры, которые могли бы уменьшить напряженность.

Мы также присоединяемся к сопредседателям, призывая стороны возобновить переговоры по существу, добросовестно и с политической волей. Организация Объединенных Наций готова поддержать такие усилия, если это необходимо", - говорится в заявлении генсека ООН.