Генсек ОИС: Ходжалинский геноцид - результат незаконной оккупации Арменией азербайджанских земель

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин сделал заявление в связи с 26-й годовщиной совершенного в азербайджанском городе Ходжалы геноцида.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОИС.

Генсек выделил, что события в Ходжалы – результат незаконной оккупации Арменией азербайджанских земель. Он сослался на резолюции, принятые в предыдущие сессии совета министров иностранных дел ОИС и Каирское итоговое Коммюнике 12-го заседания исламского саммита, в которых совершенное против гражданского населения на территории Азербайджана оценивается как военное преступление, преступление против человечности и геноцид.

После генсек еще раз выделил полную поддержку ОИС инициатив и попыток по прекращению оккупации территорий Азербайджана и восстановлению территориальной целостности.

Генсек почтил память людей, погибших в Ходжалинском геноциде в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.