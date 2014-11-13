Генсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе становится все более острой

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Инцидент на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск провоцирует дальнейшее нагнетание обстановки в регионе. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Н. Бордюжа выразил обеспокоенность по поводу информации о сбитом армянском вертолете 12 ноября на линии соприкосновения.

"В течение 2014 года на линии соприкосновения азербайджанских и карабахских войск, а также на армяно-азербайджанской границе практически постоянно происходили вооруженные инциденты. Только за три летних месяца договоренности о прекращении огня нарушались около 1500 раз", - отмечается в заявлении Бордюжи.

По его мнению, Возникла угроза нового витка эскалации конфликта. "Ситуация на Южном Кавказе становится все более острой", - отметил он.

"Глубоко убеждены в необходимости не допустить угрожающего развития обстановки. Главное, что может предотвратить такой поворот событий – отказ от применения силы, неукоснительное соблюдение договоренностей о прекращении огня и недопущение провокационных действий. Важно обеспечить продолжение переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахской проблемы", - заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.