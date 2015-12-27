Генсек ОДКБ призвал не допустить эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа заявил, что ситуация в районе соприкосновения ВС Азербайджана и Армении вызывает серьезную озабоченность и необходимо предотвратить эскалацию конфликта, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

«Мы с большой тревогой смотрим в том числе и на то, что происходит сегодня на Кавказе, особенно в связи с карабахским конфликтом, на линии соприкосновения — на то, что там уже применяются тяжелые вооружения, применяются танки, есть человеческие потери. Я считаю, что политический ресурс наших государств должен быть использован для того, чтобы ни в коем случае не допустить дестабилизации обстановки. Чтобы уже сегодня этот уже в достаточно горячей стадии конфликт не перерос в крупномасштабные военные столкновения», — сказал он.

По его словам, эта перспектива угрожает всему Кавказу.

Бордюжа также подчеркнул, что надо действовать «прежде всего политическими методами», используя авторитет глав государств, а также призвал участников ОДКБ приложить усилия для умиротворения ситуации и прекращения обстрелов.