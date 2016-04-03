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    ​Генсек ОДКБ обсудил ситуацию вокруг Карабаха с главами МИД и минобороны Армении

    Сегодня состоялись новые телефонные переговоры генерального секретаря ОДКБ с главами МИД и министерства обороны Армении

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Динамику развития ситуации в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе обсудили в воскресенье по телефону генсек ОДКБ Николай Бордюжа с главами МИД и министерства обороны Армении Эдвардом Налбандяном и Сейраном Оганяном, сообщает Report.

    "Сегодня состоялись новые телефонные переговоры генерального секретаря ОДКБ с главами МИД и министерства обороны Армении, в ходе которых обсуждалась динамика развития ситуации в зоне вооруженного конфликта",- сказал РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. 

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