Генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ ОДКБ поддерживает мирное решение нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа в ходе встречи с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбалдяном в Ереване.

Генсек ОДКБ также выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострившейся в последнее время ситуацией на границе Армении и Азербайджана и линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, и подтвердил безоговорочное содействие ОДКБ в мирном урегулировании карабахской проблемы.