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    Генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск

    Глава МИД Армении провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ ОДКБ поддерживает мирное решение нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа в ходе встречи с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбалдяном в Ереване. 

    Генсек ОДКБ также  выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострившейся в последнее время ситуацией на границе Армении и Азербайджана и линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, и подтвердил безоговорочное содействие ОДКБ в мирном урегулировании карабахской проблемы.

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