Генсек ОБСЕ считает важным заявления о прекращении огня в Карабахе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Заявления о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, если подтвердятся, являются позитивным шагом, это должно создать условия для возобновления мирных переговоров".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

"Если подтверждается, то это позитивный шаг. Мы надеемся, что он будет способствовать созданию условий для мирных переговоров. Потому что конфликт необходимо решать только путем переговоров", - сказал он.