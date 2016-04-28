Генсек ОБСЕ предложил создать платформу для предотвращения военных инцидентов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер предложил создать новую международную платформу для предотвращения военных инцидентов. Как сообщает Report, об этом Л. Занньер заявил, выступая сегодня на Московской конференции по международной безопасности.

"Мы предлагаем создать новую платформу для предотвращения военных инцидентов. Можем использовать организацию для того, чтобы страны взаимодействовали на односторонней основе, на региональной основе, но главное предотвратить эту эскалацию", - заявил генеральный секретарь ОБСЕ.

По его словам, эти соглашения могут включать специальные процедуры по исследованию инцидентов, что позволило бы сделать этот процесс "более институциональным".