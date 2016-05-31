Генсек НАТО: Я не верю в военное решение конфликта в Нагорном Карабахе

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Я не верю в военное решение конфликта в Нагорном Карабахе".

Как сообщает Report, об этом, выступая в Варшавском университете, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, несколько дней назад он опубликовал заявление, в котором поддержал политическое решение вопроса: "Я не думаю, что там должно быть увеличенное военное присутствие. Я призываю стороны конфликта уважать перемирие".

Он также призвал продолжить усилия по продвижению мирного урегулирования конфликта.