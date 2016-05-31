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    Генсек НАТО: Я не верю в военное решение конфликта в Нагорном Карабахе

    Я призываю стороны конфликта уважать перемирие

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Я не верю в военное решение конфликта в Нагорном Карабахе".

    Как сообщает Report, об этом, выступая в Варшавском университете, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, несколько дней назад он опубликовал заявление, в котором поддержал политическое решение вопроса: "Я не думаю, что там должно быть увеличенное военное присутствие. Я призываю стороны конфликта уважать перемирие".

    Он также призвал продолжить усилия по продвижению мирного урегулирования конфликта.

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