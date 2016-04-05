​Генсек НАТО призвал стороны не допустить эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил прекращение столкновений в Нагорном Карабахе и призвал стороны не допустить новой эскалации конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в его заявлении.

"Я призываю стороны уважать соглашение о прекращении огня, проявлять сдержанность и не допустить новой эскалации", — говорится в сообщении.

Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ.

"Стороны должны вернуться за стол переговоров и найти полноценное урегулирование", — добавил генсек НАТО.