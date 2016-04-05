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    ​Генсек НАТО призвал стороны не допустить эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

    Столтенберг: НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил прекращение столкновений в Нагорном Карабахе и призвал стороны не допустить новой эскалации конфликта.

    Как передает Report, об этом говорится в его заявлении.

    "Я призываю стороны уважать соглашение о прекращении огня, проявлять сдержанность и не допустить новой эскалации", — говорится в сообщении.

    Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ.

    "Стороны должны вернуться за стол переговоров и найти полноценное урегулирование", — добавил генсек НАТО.

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