​Генсек НАТО призвал стороны нагорно-карабахского конфликта избегать эскалации

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает стороны нагорно-карабахского конфликта избегать дальнейшего обострения ситуации. Как сообщает Report, об этом Столтенберг заявил в беседе с радиостанцией "Свобода".

"Важнее всего, чтобы стороны проявили волю и сдержанность и избегали обострения ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Он уклонился от ответа на вопрос относительно того, насколько реалистичны заявления директора Службы национальной разведки США Джеймса Клаппера о том, что в 2016 году ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта может еще больше обостриться.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО внимательно следит за развитием событий в регионе: "И Азербайджан, и Армения являются партнерами НАТО, и мы очень высоко оцениваем сотрудничество с обеими странами".