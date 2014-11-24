Генсек НАТО обеспокоен инцидентами и насилием в Нагорном Карабахе

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен инцидентами и насилием в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Й. Столтенберг заявил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Гааге.

"Я обеспокоен недавними инцидентами и насилием в Нагорном Карабахе. Это подчеркивает, что не может быть военного решения конфликта", — заявил генеральный секретарь Альянса. По его словам, альтернативы политическому решению этого конфликта не существует.

"Я не вижу никакой прямой роли НАТО, но НАТО поддерживает минский процесс, чтобы создать условия для устойчивого мирного решения через переговоры в Нагорном Карабахе", — отметил Столтенберг.