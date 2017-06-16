Генсек Межпарламентского союза: Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов 16 июня встретился с находящейся в Азербайджане с визитом делегацией во главе с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Как сообщает Report, А.Ахмедов высоко оценил визит генсека Межпарламентского союза в Азербайджан. А.Ахмедов выразил уверенность, что этот визит сыграет важную роль в расширении межпарламентских связей, внесет вклад в отношения Азербайджана и данной организации. Вице-премьер отметил, что страна недавно отметила 25-летие восстановления независимости и добавил, что среди стран, возникших после распада бывшего СССР, Азербайджан наиболее успешно развивается. "Я верю, что в ходе визита в нашу страну, вы станете свидетелем развития страны. Ее достижений", - отметил А.Ахмедов.

Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Он отметил, что представляемая им структура придает большое значение расширению связей с Азербайджаном.

"В рамках визита я стал свидетелем всестороннего развития вашей страны и это позволяет мне говорить, что Азербайджан играет роль локомотива в развитии региона в целом", - выделил М.Чунконг.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта генсек Межпарламентского союза отметил, что представляемая им организация поддерживает урегулирование конфликта мирным путем, на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Во время встречи обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.