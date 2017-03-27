 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генсек ГУАМ: Нерешенность конфликтов на пространстве организации порождает дух безнаказанности

    ГУАМ доказала свою важность в развитии различных сфер в странах организации и в регионе в целом© Report.az

    Киев. 27 марта. REPORT.AZ/ Нерешенность конфликтов на пространстве стран-членов  ГУАМ порождает дух безнаказанности.

    Как сообщает украинское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев на встрече глав правительств  организации в Киеве.

    "Необходимо уделять внимание вооруженным конфликтам на территории стран-участников. Нерешенность конфликтов порождает дух безнаказанности, поэтому необходимо реагировать и решать их", - заявил А. Эфендиев.

    По его словам, ГУАМ доказала свою важность в развитии различных - политической, экономической, торговой - сфер в странах структуры и в регионе в целом.

    Генсек также указал на важность подписания сегодняшних документов для развития торговли на территории стран-участниц. "Это уверенный шаг для развития экономического взаимодействия", - добавил А. Эфендиев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi