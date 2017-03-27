Генсек ГУАМ: Нерешенность конфликтов на пространстве организации порождает дух безнаказанности

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Киев. 27 марта. REPORT.AZ/ Нерешенность конфликтов на пространстве стран-членов ГУАМ порождает дух безнаказанности.

Как сообщает украинское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев на встрече глав правительств организации в Киеве.

"Необходимо уделять внимание вооруженным конфликтам на территории стран-участников. Нерешенность конфликтов порождает дух безнаказанности, поэтому необходимо реагировать и решать их", - заявил А. Эфендиев.

По его словам, ГУАМ доказала свою важность в развитии различных - политической, экономической, торговой - сфер в странах структуры и в регионе в целом.

Генсек также указал на важность подписания сегодняшних документов для развития торговли на территории стран-участниц. "Это уверенный шаг для развития экономического взаимодействия", - добавил А. Эфендиев.