​Генпрокуратура обнародовала ущерб, нанесенный армянскими боевиками гражданским лицам Азербайджана во время апрельских событий

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В результате грубого нарушения в начале апреля текущего года вооруженными силами Армении режима прекращения огня и норм международного права и интенсивного обстрела из крупнокалиберного оружия, минометов, гранатометов и артиллерийских установок населенных пунктов и гражданских объектов, расположенных в прифронтовых территориях Азербайджана, в особенности в Агдамском, Тертерском, Геранбойском, Физулинском и Агджабединском районах, погибли 6 гражданских лиц, 25 человек получили ранения различной степени тяжести. В результате ударов из артиллерийских установок пострадали 641 жилой дом и 22 социальных объекта, большинство из которых уже не подлежат эксплуатации.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов на расширенном совещании, посвященном итогам обсуждений, проведенных на региональных совещаниях и работам, проведенным органами прокуратуры в первом полугодии 2016 года по направлениям деятельности, предусмотренным в законе Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

Генпрокурор подчеркнул, что в связи с нарушением Арменией во время вооруженного конфликта международного гуманитарного права, преднамеренным убийством гражданских лиц на националистической почве и другими фактами в прокуратурах Агдамского, Тертерского, Геранбойского, Физулинского и Агджабединского районов были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса и созданы следственные оперативные группы для проведения в кратчайшие сроки неотложных следственных действий.

"С участием членов соответствующих комиссий с помощью современных технических средств был проведен всесторонний осмотр разрушенных домов и социальных объектов, обнаружены и взяты вещественные доказательства, подтверждающие преступления вооруженных сил Армении, получено заключение соответствующих экспертиз для установления суммы нанесенного ущерба и причин гибели гражданских лиц, допрошено большое количество пострадавших и свидетелей. Все материалы, а также доказывающие зверства армян документы были приложены к материалам уголовного дела. В настоящее время следственные мероприятия по уголовным делам продолжаются.