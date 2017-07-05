Генпрокуратура Азербайджана: Во время осмотра тел погибших в ходе провокации Армении выявлены осколки противотанковых гранат

"Это не первая провокация армян против мирного населения. Проводятся расследования по другим делам, возбужденным в связи с нарушением перемирия со стороны армян", - заявил Э. Султанов.

4-го июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. в результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.