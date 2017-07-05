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    Генпрокуратура Азербайджана: Во время осмотра тел погибших в ходе провокации Армении выявлены осколки противотанковых гранат

    Эльдар Султанов: Это не первая провокация армян против мирного населения© Report.az

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Во время осмотра места происшествия и тел погибших при обстреле армянской стороной  села Алханлы Физулинского района выявлены осколки противотанковой гранаты.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам на брифинге руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана  Эльдар Султанов.

    Он отметил, что прокуратурой Физулинского района возбуждено уголовное дело в связи с убийством двух и ранении одного человека в результате обстрела армян. 

    "Это не первая провокация армян против мирного населения. Проводятся расследования по другим делам, возбужденным в связи с нарушением перемирия со стороны армян", - заявил Э. Султанов.

    4-го июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. в результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.

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