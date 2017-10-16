Генконсул: Руководство Ленинградской области обещало пресекать провокации карабахских сепаратистов

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Москва. 16 октября. REPORT.AZ/ Руководство Ленинградской области обещало пресекать провокации карабахских сепаратистов.

Об этом российскому бюро Report заявил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По его словам, сотрудники Генконсульства внимательно отслеживали ситуацию с рекламой Карабаха на стенде Армении на выставке в "Ленэкспо".

"INWETEX-CIS TRAVEL - ежегодная международная туристская выставка. Учитывая туристический потенциал Азербайджана, мы обычно участвуем или следим за ходом подобных выставок. На этот раз мы увидели, что армяне на своем стенде рекламируют и туризм в Карабахе. Мы подняли диаспору, они сходили на выставку и выразили организаторам свой протест", - сказал Султан Гасымов.

Он также отметил, что руководство Ленинградской области согласилось с позицией азербайджанской стороны.

"В письменной форме мы выразили руководству Ленинградской области озабоченность происходящим. Они отправили нам официальный ответ, в котором утверждают, что выставка проводилась частной компанией и в дальнейшем подобные провокации будут пресечены", - сказал генконсул.

Напомним, что туристская выставка INWETEX-CIS TRAVEL проходила 12-14 октября в Санкт-Петербурге. Поводом для скандала стала экспозиция Армении, где были представлены фотоснимки и другие материалы из оккупированных территорий Азербайджана.