Генеральный секретарь ОБСЕ: " В последние несколько дней опять были инциденты в регионе Нагорного Карабаха"

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "В последние несколько дней опять были инциденты в регионе Нагорного Карабаха. Мы очень встревожены происходящим".

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер.

"В Мюнхене были встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) с главами МИД Азербайджана и Армении. Дискуссия была позитивной, но значительного прогресса нет. С нашей стороны, мы готовы запустить все механизмы, о которых стороны договорились. Мы готовы в момент, когда будут созданы условия, запустить механизм расследования инцидентов. Но мы не можем заменить стороны в принятии решений. К сожалению, прогресс ограничен, и я не вижу понимания о возможности, сроках, повестке встречи лидеров двух стран, чтобы состоялся саммит" – отметил Генеральный секретарь ОБСЕ.

Он подчеркнул что, это не актуально пока, в любом случае: "В то же время есть ухудшение ситуации на месте с использованием тяжелого вооружения и жертвами среди гражданских лиц".