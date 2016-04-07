Генерал-майор Натик Алиев: Враг обстрелял санитарную медицинскую машину - ФОТО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Несмотря на достигнутую сторонами договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения войск, подразделения вооруженных сил Армении продолжают с различных направлений обстреливать наши позиции и населенные пункты".

Об этом Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как заявил генерал-майор ВС Азербайджана Натик Алиев, в результате нарушения 7 апреля врагом режима прекращения огня в направлении Агдары и Геранбоя была обстреляна санитарная медицинская машина, занимавшаяся эвакуацией раненых и пострадавших гражданских лиц.

Хотя в результате инцидента санитарная машина серьезно пострадала, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Совершенный армянами данный инцидент расценивается как грубое нарушение норм международного права.