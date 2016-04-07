 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генерал-майор Натик Алиев: Враг обстрелял санитарную медицинскую машину - ФОТО

    Пострадавших нет

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Несмотря на достигнутую сторонами договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения войск, подразделения вооруженных сил Армении продолжают с различных направлений обстреливать наши позиции и населенные пункты".

    Об этом Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Как заявил генерал-майор ВС Азербайджана Натик Алиев, в результате нарушения 7 апреля врагом режима прекращения огня в направлении Агдары и Геранбоя была обстреляна санитарная медицинская машина, занимавшаяся эвакуацией раненых и пострадавших гражданских лиц. 

    Хотя в результате инцидента санитарная машина серьезно пострадала, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Совершенный армянами данный инцидент расценивается как грубое нарушение норм международного права. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi